Cds – Inter, a Eriksen la panchina va stretta. Occasione derby? Non è detto: Conte preferisce ancora…

Dal ritiro della Danimarca, Eriksen manda segnali all’Inter e fa capire il suo disagio.. La situazione non è semplice e non è escluso che nel mercato di gennaio poi il danese possa finire tra i giocatori in uscita. Intanto, vista l’emergenza coronavirus che ha colpito l’Inter, il danese si candida a una maglia da titolare nel derby. Ma non è detto, visto che Conte potrebbe farlo partire ancora dalla panchina.