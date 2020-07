TS – Inter, Eriksen e il paradosso dei paradossi: a Bergamo rischia perché Conte…

Nel giorno della presentazione ufficiale della maglia da trasferta dell’Inter per la stagione 2020-21, Christian Eriksen ha figurato come testimonial principale. Eppure, domani sera a Bergamo contro l’Atalanta, nella partita che potrebbe decidere (Lazio permettendo) la squadra che si piazzerà al secondo posto in classifica, il centrocampista danese potrebbe andare nuovamente in panchina. A scriverlo è Tuttosport:

“(A Bergamo, ndr) Debutta la seconda maglia, ma senza l’uomo immagine che doveva esserne l’alfiere: Christian Eriksen (…). Paradosso dei paradossi, domani rischia di non essere in campo dall’inizio. Probabile infatti che contro una squadra offensiva come l’Atalanta, l’allenatore interista scelga di rimanere più coperto. Così, a centrocampo potrebbe riproporre i 3 giocatori visti all’opera contro la Roma: Barella e Gagliardini a fare da diga davanti alla difesa e Brozovic più avanzato sulla trequarti, per avere più protezione in caso di ripartenza veloce della Dea. Da non escludere neppure l’utilizzo del talismano Borja Valero (…)“.

(Fonte: Tuttosport)