Inter, Eriksen e la promessa fatta sin da subito: “Ecco il suo punto fermo”

Christian Eriksen ora si trova in Danimarca e aspetta novità dagli esami a cui si deve sottoporre. Poi testa al futuro

La promessa di Christian Eriksen. Fatta subito dopo il malore che lo ha colpito agli Europei con la sua Danimarca. E proprio in patria è ora il giocatore dell’Inter, che aspetta di sottoporsi ai nuovi esami relativi all’arresto cardiaco. Appendere gli scarpini al chiodo o proseguire? Il danese ha le idee chiare, come svela La Gazzetta dello Sport: “Una promessa è una promessa: già nelle ore immediatamente successive all’arresto cardiaco aveva detto di non voler mollare, di volersi rialzare. Appunto: il calcio resta il suo punto fermo. Ed è intorno a quell’orizzonte che ragiona e muove i suoi passi. L’obiettivo è tornare in campo a tempo debito: è evidente che in casi come questi non ci siano scadenze, ma indicando la prossima stagione non si va troppo lontani dalla verità”, si legge.