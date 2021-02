SM – Conte spiazza Pirlo con la qualità e lancia Eriksen. A sinistra opzione difensiva

Conte prova la carta Eriksen. Prova così a mandare in campo la qualità finora inespressa, o che quantomeno poco si è vista, del giocatore danese. Nella serata più importante lo schiera contro i bianconeri per cercare di ribaltare il risultato della semifinale di andata di Coppa Italia (1-2). L’allenatore ha sottolineato alla vigilia la forza della Juve e anche che la sua Inter avrà zero margine di errore.

Con un centrocampo di qualità assoluta composto dall’ex Tottenham, Brozovic e Barella – spiegano a SportMediaset – a sinistra è in vantaggio l’opzione difensiva Darmian per dare più equilibrio alla squadra. Perisic verrebbe impiegato poi a partita in corso. A destra Hakimi. Confermate difesa e attacco.

(Fonte: SM)