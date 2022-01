Stampa Uk – Eriksen, il Newcastle e il Leicester City si mettono in fila

Il giocatore ha lasciato l'Inter dopo aver rescisso il contratto ed è un parametro zero ricercatissimo in Premier League

Il Brentford non è l'unico club della Premier League sulle tracce di Christian Eriksen. Il Times sostiene che anche il Newcastle e il Leicester City si sono messe in fila per l'ex Inter. Il giocatore è un parametro zero dopo aver sciolto il suo contratto con i nerazzurri: in Italia non poteva più giocare per l'aritmia che ha colpito il suo cuore all'Europeo e lo costringe a giocare con defibrillatore sottocutaneo.