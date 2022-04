Eriksen nel mirino di due big inglesi. Il tecnico del Brentford: “Si gode il momento”

L'ex centrocampista dell'Inter, Eriksen, ha ricominciato a giocare dopo il malore e sta attirando l'attenzione di grandi squadre

L'allenatore del Brentford, il club che lo ha accolto, spera però rimanga anche la prossima stagione. Queste le sue parole: «Quando un giocatore decide di trasferirsi in un altro club valuta tanti aspetti e farà la stessa cosa anche lui. Ad essere onesti, conosco Christian abbastanza bene e una cosa in cui è bravo è godersi il momento. E penso che si stia divertendo. Quindi non stiamo pensando troppo a cosa accadrà tra due o tre mesi. Sono solo molto contento che giochi per noi. Non è un segreto che voglio che continui la prossima stagione. So che lui si sta godendo il suo calcio e si sta davvero divertendo a ricominciare. So che dovrò rispondere a queste domande fino alla fine della stagione, quindi vediamo cosa accadrà».