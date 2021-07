Eriksen, rientro a Milano settimana prossima? L’Inter aspetta una sua decisione

Il centrocampista danese si sta riprendendo dopo il malore accusato nel corso della gara contro la Finlandia a Euro 2020

Lo sbarco a Milano, oltre a consentire a Christian di conoscere il nuovo allenatore Inzaghi e riabbracciare i compagni, è necessario per capire il futuro dell'Eriksen calciatore. L'Inter sottoporrà il danese ad esami cardiologici approfonditi, che in sostanza dovranno chiarire una volta per tutte se il defibrillatore sottocutaneo installato può essere rimosso o no, se l'infezione che ha provocato l'arresto cardiaco è curabile attraverso una cura farmacologica oppure attraverso un'ablazione. È una questione che per l'Inter e per il giocatore è ovviamente centrale. Perché se il defibrillatore non potrà essere tolto, in Italia Eriksen non potrà continuare a giocare. In caso contrario, si aprirebbe invece uno spiraglio, anche se con tempi molto lunghi. Il tutto al netto delle volontà del giocatore, che vanno messe naturalmente in prima fila in ogni ragionamento".