Eriksen, Schmeichel: “Bello rivederlo in ritiro di buon umore. Che momento”

Alla CNN il portiere ha parlato del rientro dall'ospedale del centrocampista che dopo il malore e il ricovero ha voluto salutare i suoi compagni

Eriksen ora sta bene ma in Danimarca-Finlandia ha rischiato la vita davanti agli occhi di tutto il mondo. E i suoi compagni sono rimasti molto impressionati da quanto è accaduto in campo. Tra loro anche Kasper Schmeichel, portiere della Nazionale danese, che ha parlato di quanto successo ai microfoni della CNN come di un'esperienza davvero traumatica. E ha parlato anche del suo ritorno in ritiro quando, dopo essere stato ricoverato in ospedale per giorni, il centrocampista dell'Inter è tornato a salutare i suoi compagni.

L'estremo difensore ha anche aggiunto: «Credo che la cosa più importante per noi sia sapere che Christian sta bene. È stato bello vederlo tornare in ritiro: questo ha aiutato molti miei compagni, penso, Anche solo vederlo per cancellare l'ultima immagine che avevamo di lui in campo. Vederlo realmente, vedere che stava bene è stato importante. Ci ha dato modo di concentrarci sulla partita perché ci sentivamo anche sotto pressione, ma poi non abbiamo giocato come se fossimo sotto pressione. Ma con libertà, con la nostra identità, come se l'avessimo messa in discussione fino a quel momento. Sono stato orgoglioso di tutti. Avevamo già tante motivazioni perché era bello per un Paese come il nostro ospitare tre partite, sembrava impensabile. Eravamo molto motivati ma dopo quanto successo questo è passato in secondo piano. Ed è diventata molto più grande la motivazione di fare bene».