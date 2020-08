Eriksen, seconda finale europea consecutiva: dodicesimo di lusso dell’Inter, con Conte…

Seconda finale europea consecutiva per Christian Eriksen: il centrocampista danese, dopo la finale di Champions League della scorsa stagione disputata con la maglia del Tottenham, venerdì sera si gioca l’Europa League con quella dell’Inter. Se un anno fa arrivava all’atto finale da titolare inamovibile, oggi avrà un ruolo diverso, come ricorsa Tuttosport:

“Rispetto alla finale di un anno fa, è diverso il ruolo previsto dal copione per il centrocampista: praticamente inamovibile fra i titolari del Tottenham, domani inizierà la serata con ogni probabilità in panchina, come gli è capitato spesso nei primi mesi nerazzurri. È successo anche nelle ultime cinque partite fra campionato ed Europa League, in cui Antonio Conte gli ha preferito un altro trequartista, Borja Valero, o ha optato per un mediano in più a centrocampo. Così il danese si ritrova a essere una sorta di dodicesimo uomo per l’Inter, e ora è anche una soluzione in attacco, come seconda punta, alla luce dei guai fisici di Alexis Sanchez“.