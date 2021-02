Di Marzio: “Barella rinnova. Eriksen, sta entrando in sintonia con Conte. Handa…”

Il giornalista ha parlato dei rinnovi del centrocampista italiano e di Bastoni e ha parlato anche di Handanovic

Sicuramente è un'Inter offensiva, può giocare da mezzala o in alcune occasioni della partita andare a fare il trequartista dietro le due punte, quello è il suo ruolo. Conte non guarda in faccia nessuno, non lo fa giocare per qualche motivo particolare. A maggior ragione il mercato è finito quindi non serve metterlo in mostra. Sta entrando in sintonia rispetto a quanto richiesto dall'allenatore a livello temperamentale perché a livello tecnico non si discute. Conte sa che queste partite si sbloccano con la giocata del singolo.