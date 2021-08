Inter, Eriksen di nuovo in campo? “I tempi con il via libera. Sarà Chris a decidere se…”

Nelle prossime ore, Christian Eriksen farà ritorno a Milano per la prima volta da quel maledetto Danimarca-Finlandia

Nelle prossime ore, Christian Eriksen farà ritorno a Milano per la prima volta da quel maledetto Danimarca-Finlandia, quando il mondo si fermò in apprensione per le sue condizioni dopo il malore improvviso in campo. Il centrocampista dell'Inter , dopo aver salutato allenatore e squadra, si sottoporrà ai test di rito per capire se davvero un giorno potrà tornare in campo, almeno in Italia. Scrive Tuttosport:

"La speranza è che i test diano un responso che preveda la rimozione del dispositivo. In questo caso si attenderanno i tempi tecnici per eseguire la rimozione, dopodiché l'interista dovrà aspettare almeno sei mesi prima di poter tornare a ottenere l’idoneità agonistica. Qualora invece venisse confermata la necessità per il giocatore di continuare a convivere col defibrillatore, bisognerà capire quali saranno le intenzioni di Eriksen. In Italia non è possibile avere l’idoneità con un defibrillatore impiantato. In alcuni campionati esteri, però (per esempio, quello olandese), tali dispositivi non sono considerati inabilitanti. Per il danese, dunque, potrebbero comunque esserci delle prospettive, ma altrove. Sempre che poi il diretto interessato decida che valga la pena rischiare".