Eriksen firma col Brentford. Inter? “I tifosi nerazzurri sono pronti a…”

E' ormai vicinissimo il ritorno in campo di Christian Eriksen. Il centrocampista ex Inter dovrà infatti sostenere le visite per ottenere l'idoneità in Premier League e poi firmerà con il Brentford. Spiega in merito Tuttosport: "L’interessato è convinto di tornare in forma entro un mesetto e il suo grande obiettivo è quello di giocare il Mondiale in Qatar da protagonista. I tifosi dell’Inter sono pronti a riabbracciarlo per l’ultimo saluto a San Siro: ora però andranno incastrati gli impegni del Brentford con quelli dei nerazzurri".