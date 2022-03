Danimarca, i convocati per le sfide con Olanda e Serbia: torna Eriksen!

E' un grande giorno per tutto il calcio. Christian Eriksen torna fra i convocati della Danimarca, per la prima volta dal 12 giugno 2021

E' un grande giorno per tutto il calcio. Christian Eriksen torna infatti fra i convocati della Danimarca, per la prima volta da quel maledetto 12 giugno del 2021, quando il suo cuore cessò per un momento di battere nella partita di Euro 2020 contro la Finlandia. Il commissario tecnico Hjulmand ha diramato la lista per le prossime sfide contro Olanda e Serbia. Ecco l'elenco completo, diramato dai canali ufficiali della Federazione danese: