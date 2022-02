Ex Inter, Eriksen torna in campo con il Brentford: le immagini del riscaldamento

Il centrocampista danese torna a respirare l'aria di un match ufficiale: contro il Newcastle parte dalla panchina

Per Christian Eriksen è la fine di un incubo: il centrocampista danese, dopo il malore accusato durante lo scorso Europeo che ha fatto temere per la sua vita, nella giornata di oggi è finalmente tornato su un campo di calcio per un impegno ufficiale. L'ex Inter, che a gennaio ha firmato per il Brentford vista l'impossibilità di giocare in Italia con un defibrillatore interno, è infatti seduto in panchina nella sfida di Premier League contro il Newcastle.