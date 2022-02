Eriksen torna in campo dopo otto mesi: “Attesa e duro lavoro, ora mi sento in forma”

Il centrocampista danese ex Inter è pronto a debuttare con la maglia del Brentford nel match contro il Newcastle

Alessandro De Felice

Bentornato Eriksen! È il giorno del ritorno in campo del centrocampista danese, 30 anni compiuti lo scorso 14 febbraio. Come confermato dall'allenatore del Brentford Thomas Frank, l'ex Inter è convocato per la sfida salvezza in programma alle 16 contro il Newcastle.

"Sei mesi di attesa e duro lavoro". Così Eriksen ha definito l'ultimo periodo nell'intervista rilasciata al match programma di oggi. Poi il racconto dell'incidente del 12 giugno scorso:

"Ero sulla schiena sdraiato quando mi sono svegliato. Li ho sentiti premere su di me, sul mio petto. Ho lottato per respirare, poi ho sentito voci deboli e dottori che parlavano… Quando mi sono svegliato dalla rianimazione, è stato come svegliarmi da un sogno, mi sentivo lontano. Solo quando sono stato sull’ambulanza mi sono reso conto di essere morto per qualche minuto".

Nelle ultime settimane, Eriksen ha disputato due amichevoli, l’ultima lunedì con le riserve dei Rangers, e ha fornito in tutto 3 assist. Sulle sue condizioni ha detto: "In realtà sono un po’ sorpreso dal fatto che il mio corpo si comporti così... Mi sono allenato duramente ma non mi aspettavo di essere così in forma. Devo solo continuare su questa strada. Provo la stessa eccitazione, lo stesso amore per il calcio. È quello che ho atteso per molti mesi ed essere di nuovo in squadra è qualcosa di molto piacevole e confortante".