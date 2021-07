TS – Inter, Eriksen in Italia la settimana prossima: due aspetti da valutare

Christian Eriksen è pronto a tornare in Italia: il danese si sottoporrà a nuovi esami per capire le sue condizioni

Christian Eriksen è pronto a rientrare in Italia. Il centrocampista danese è atteso per la prossima settimana a Milano e si sottoporrà a nuove visite mediche per capire le sue condizioni.

Tuttosport riporta la notizia del via libera alla nuova legge sulla prevenzione e soccorso in materia di arresti cardiaci: "La proposta di legge sui defibrillatori automativi esterni (Dae) è stata approvata ieri definitivamente dalla Commissione Affari Sociali della Camera e diventerà legge dello Stato a conclusione di un iter che ha visto una prima approvazione alla Camera nel luglio 2019 cui è seguito l’ok del Senato nel maggio del 2021. La legge prevede novità rilevanti finalizzate a rafforzare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco, come l’obbligo dell’introduzione a scuola dell’insegnamento delle manovre di rianimazione, l’obbligo per le società sportive professionistiche e dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori, uno stanziamento di 10 milioni di euro per la diffusione di defibrillatori in luoghi molto frequentati come aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, scuole e università e sui mezzi di trasporto".