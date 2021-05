Trevisani: “Vittoria Eriksen è solo sua. Trattato come un magazziniere. Ha sopportato…”

Il giornalista ha parlato dell'evoluzione del giocatore nerazzurro all'Inter: da non impiegato a uomo importante

Nella gara contro il Crotone ha segnato anche Eriksen e di lui hanno parlato a Skysport. Lo ha fatto in particolare Riccardo Trevisani parlando della sua evoluzione all'Inter. «Può dare qualcosa di più alla vittoria di Conte? No altrimenti avrebbe giocato prima. Quella di Eriksen è una vittoria di Eriksen che ha saputo sopportare l'insopportabile, entrare all'88esimo, all'89esimo, al 90esimo, e riuscire a non lanciare la scarpa contro chi questa cosa la faceva. Sei mesi prima di arrivare all'Inter aveva giocato la finale di CL col Tottenham».

«Essere trattato come il magazziniere non è stato semplice. Eriksen ha fatto un esercizio di pazienza, di civiltà, professionalità da cui bisognerebbe imparare. Non gli è stato regalato nulla. Anzi, gli è stato forse tolto un anno della sua carriera. L'Inter ha provato a venderlo in tutti i modi possibili e inimmaginabili e Conte ha provato a non farlo giocare in tutti i modi possibili e inimmaginabili. L'unica vittoria che vedo io è quella di Eriksen», ha sottolineato.