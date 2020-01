Stampa Uk – Eriksen, lo United ci rinuncia. “Vuole andare via dalla Premier e l’Inter…”

Vuole cambiare vita e fare nuove esperienze. Per questo ha deciso di lasciare il Tottenham e il campionato inglese. Questo è quanto scrivono in Inghilterra di Eriksen. In particolare lo ‘Standard’ parla del fatto che lo United ha rinunciato al giocatore: “I Red Devils hanno accettato che lui voglia trasferirsi all’estero. E’ stato sul loro radar per un po’ di tempo e hanno intensificato i tentativi per convincerlo a firmare un contratto già nella scorsa estate. Questi colloqui in estate non sono più andati avanti perché il club inglese si era convinto che Eriksen volesse trasferirsi in Spagna. E la situazione è più o meno la stessa adesso”, spiega.

E si legge ancora: “Il contratto del danese scadrà a fine stagione e gli Spurs vogliono cederlo ora per evitare di perderlo a costo zero. Il giocatore è libero di firmare un pre accordo con un club all’estero ma l’Inter potrebbe prenderlo a gennaio con un indennizzo di venti mln di euro. Lo United ha rinunciato alla speranza di portarlo all’Old Trafford ed è andata su altre strade”.

(Fonte: Evening Standard)