Tutti per Chris: Danimarca-Finlandia, la UEFA nomina Eriksen Man of The Match

Tutti per Chris. Il mondo del calcio si stringe intorno a Christian Eriksen dopo il malore che ha colto il centrocampista della Danimarca e dell'Inter durante la partita contro la Finlandia. La paura è stata tanta, ma fortunatamente le notizie in arrivo dall'ospedale di Copenaghen sembrano rassicuranti. E, per testimoniare la propria vicinanza al calciatore, la UEFA ha deciso di nominarlo Star of The Match della partita. Ecco il tweet: