Eriksen: “Essere qui è incredibile, volevo rimettere in carreggiata la mia carriera. Sto bene”

Intervistato dalla BBC, Christian Eriksen ha parlato del suo ritorno in campo da titolare (con la maglia del Brentford) per la prima volta dopo quel maledetto 12 giugno, quando il suo cuore cesso per un attimo di battere durante Danimarca-Finlandia:

"Thomas (Frank) mi ha chiesto se me la sentissi di giocare 90' e ho detto che per me non c'erano problemi. Mi sento bene, mi sto allenando molto e faccio parte della squadra da alcune settimane, abituandomi al sistema che hanno qui. Ogni giorno diventa più facile e ovviamente giocare una partita completa aiuta. Personalmente per me si trattava di tornare alla piena forma fisica e poter giocare di nuovo a calcio ai massimi livelli, poi vediamo dove mi porterà. Ovviamente, sono qui per aiutare il Brentford a rimanere in Premier League e rimettere in carreggiata la mia carriera calcistica".