Inter, Eriksen: “Ecco la vita qui a Düsseldorf. Finale senza tifosi? Diversa, ma è sempre un trofeo”

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter-News, podcast ufficiale del club nerazzurro, e ha raccontato com’è la vita in ritiro a Düsseldorf: “E’ un po’ diverso: vedi gente con la mascherina, è diverso. Ma essere un calciatore significa viaggiare molto, ma quando sei in ritiro ha la possibilità di andare a farti una passeggiata. Ma qui è come stare in una bolla: tutto quello che si fa è dormire, mangiare, allenarsi e tornare in camera. Ogni giorno si passa molto tempo in camera. Il tempo non è diverso a quello inglese, anche in Danimarca è così. Giochiamo a calcio e abbiamo vinto diverse partite: ora siamo in finale e vogliamo vincere ancora. E’ stato bello giocare la finale di Champions League l’anno scorso, purtroppo non è stato bello perderla: spero cambi quest’anno. E’ diverso giocare con i tifosi, ti mancano: te li godi allo stadio, senti l’atmosfera che si crea. Essere in finale così è diverso, ma è sempre un trofeo“.

Ecco il podcast: