Eriksen, voglia matta di Inter. Addirittura pur di arrivare ora “è possibile che faccia come…”

Eriksen ha una voglia matta di arrivare all’Inter. Che il centrocampista danese e il club nerazzurro abbiano un accordo è ormai risaputo. Per far sì che l’ex Ajax arrivi a Milano, però, serve l’ok del Tottenham, che ancora non ha trovato l’accordo con l’Inter. Per agevolare la buona riuscita della trattativa, secondo il Corriere dello Sport, è anche possibile che lo stesso Eriksen rinunci a qualcosa del suo stipendio, così come fatto da Giroud. Scrive il quotidiano:

“Ieri però di fronte alle telecamere di Sky è stato attento (Marotta, ndr) a non pronunciare una parola sbagliata: «Eriksen è un giocatore del Tottenham e andrà in scadenza in estate. Il fatto di essere stato visto a cena con il suo agente è legittimo perché ero autorizzato dal regolamento vigente. Da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno, però, ce ne passa: esiste tanta concorrenza e non sappiamo cosa succederà». In realtà con il danese l’accordo c’è già, sia per adesso sia per l’estate (almeno quello di massima). E Marotta proverà a far leva su questo per scardinare la resistenza del Tottenham. L’Inter potrebbe arrivare a mettere sul tavolo un paio di milioni di bonus in più, ma non è escluso che, come ha fatto Giroud, anche Christian decida di dare una mano sacrificando una parte dell’ingaggio (magari l’ultima mensilità)“.

(Fonte: Corriere dello Sport)