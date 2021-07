Eriksson: “Mourinho? Fa bene i primi due anni, poi sorgono i problemi”

Le parole del tecnico: "Mourinho, come allenatore, non può essere messo in discussione. È un grande allenatore"

Intervenuto ai microfoni di Stats Perform, Sven-Goran Eriksson, allenatore, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma: "È stata una sorpresa per me. Non mi aspettavo che andasse alla Roma. Tuttavia, Mourinho di solito fa bene nella sua prima e seconda stagione. Ovunque vada. È dopo che, a volte, iniziano a sorgere problemi. Non so perché e non mi interessa approfondire più di tanto, ma sembra che questa sia la regola: primo anno, ottimo, l'anno successivo, buono, terzo anno, problemi. E' chiaro che Mourinho, come allenatore, non può essere messo in discussione. È un grande allenatore, lo conosco personalmente, lo conoscevo quando allenavo l'Inghilterra. Era molto facile lavorare con lui, perché era al Chelsea. e aveva molti giocatori che giocavano per l'Inghilterra, la nazionale ed era sempre disponibile, perfetto, non si è mai lamentato del fatto che prendessi i suoi giocatori, ecc".