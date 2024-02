Sven Goran Eriksson, che qualche settimana fa ha annunciato di avere un cancro al pancreas, guiderà il Liverpool in una partita tra leggende il prossimo marzo. Lo svedese realizzerà così uno dei sogni della sua vita, allenare il Liverpool , come ha rivelato qualche settimana fa. Eriksson siederà in panchina accanto a leggende del Liverpool come Ian Rush, John Barnes e John Aldrige.