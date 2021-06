Ermal Meta: “Spalletti? Spero trovi empatia col Napoli. Barella è incredibile”

Il cantante ha parlato della sua squadra del cuore ma quando gli hanno chiesto il giocatore preferito dell'Italia ha fatto il nome di Nicolò

Ermal Metal, ospite su Skysport, ha parlato del Napoli - la squadra per la quale fa il tifo - e dell'arrivo di Spalletti. Poi si è soffermato sul suo giocatore preferito in Nazionale e ha parlato di Barella. Intanto quanto ha detto sul nuovo tecnico del club di De Laurentiis: «Credo sia un buon allenatore, spero che entri in buona empatia con la squadra e i tifosi partenopei perché il Napoli è una grande squadra, ha grande amore intorno ed è un amore che bisogna rispettare ed abbracciare».