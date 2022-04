Errore data e ora Vivaticket per Spezia-Inter: il comunicato del club ligure

Il comunicato del club ligure in merito a un errore da parte della piattaforma Vivaticket sulla data e orario in occasione di Spezia-Inter

"Lo Spezia Calcio comunica che, in occasione dell’apertura della vendita dei biglietti per la partita Spezia-Inter, si sono verificati dei problemi da parte della piattaforma Vivaticket, che ha rilasciato tagliandi riportanti una data e un orario errati.

"Tali biglietti saranno comunque validi per accedere allo stadio ‘Picco’ in occasione del match Spezia-Inter, che si terrà venerdì 15 aprile alle 19:00, e non sabato 16 come erroneamente riportato sui tagliandi". È il comunicato del club ligure in merito a un errore da parte della piattaforma Vivaticket sulla data e orario in occasione di Spezia-Inter.