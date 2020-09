GdS – Inter, oggi esami medici e allenamento completo. Bastoni e De Vrij? Dall’infermeria…

Dopo i primi due giorni di ritiro, in casa Inter è tempo di test clinici: “Oggi esami medici di inizio stagione (tamponi compresi) per tutti – riferisce La Gazzetta dello Sport -, poi forse un allenamento al completo. Niente test fisici, non è passato così tanto tempo dalla fine della scorsa stagione. Conte valuterà sul campo, e tarerà lavoro e amichevoli. Per ora si parla di un test col Lugano, e si cerca un secondo avversario“.

Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria: “Se non altro Perisic non è infortunato (al ginocchio solo una botta), così come sono già recuperati Bastoni e De Vrij“.