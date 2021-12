Eriksen, in arrivo il parere medico sull’idoneità. Anche la GdS: “Esito scontato”

Il calciatore danese è tornato ad allenarsi vicino casa sua in strutture che possono dargli il permesso di allenarsi nonostante il defibrillatore

Christian Eriksen, la notizia è di ieri, ma in realtà era da un po' che accadeva, ha ripreso ad allenarsi con un personal trainer, vicino a casa sua, in Danimarca. "A Odense l’ha potuto fare appoggiandosi alle strutture del suo ex club. In Italia del resto non ne avrebbe la possibilità. Non c’è struttura sportiva che per legge possa accoglierlo, per via del defibrillatore", si legge su La Gazzetta dello Sport.