UFFICIALE / L’ex Inter Ciriaco Sforza esonerato dal Basilea

Dopo la sconfitta contro il Vaduz ultimo in classifica, il club svizzero ha mandato via l'allenatore e il suo assistente

"Separazione in termini immediati perché non sono arrivati i risultati sportivi sperati". Il Basilea ha esonerato l'ex Inter Ciriaco Sforza dopo il ko in casa contro il Vaduz, ultimo nella classifica del campionato svizzero.