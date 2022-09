Domani Marotta e Ausilio ad Appiano: esonero Inzaghi non considerato per due ragioni

"L'ad Marotta e il ds Ausilio sostengono in pieno il tecnico piacentino e domani saranno alla Pinetina per fargli sentire la loro vicinanza e per parlare con lui di come uscire da questo momento difficile. L'idea di un esonero non è presa in considerazione, non solo per motivi di natura economica (il contratto da quasi 5,5 milioni netti più bonus a stagione fino al 2024), ma soprattutto perché c'è fiducia nel progetto varato nel giugno 2021 (ha fruttato finora due trofei)".