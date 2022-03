Inter, rinviato l’esordio dal 1′ di Gosens. “Perisic confermato titolare, il piano per Robin”

Robin Gosens dovrebbe partire dalla panchina contro il Torino: ecco l'idea che Inzaghi ha in mente per l'esterno tedesco

"I problemi sono tutti a centrocampo, considerato che in difesa le scelte sono cristallizzate da qualche giorno con la promozione di Danilo D’Ambrosio come “braccetto” di destra, Milan Skriniar centrale al posto di Stefan De Vrij e la conferma di Alessandro Bastoni a sinistra". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla probabile formazione dell'Inter contro il Torino. Dubbi, come detto, a centrocampo perché Inzaghi non potrà fare affidamento a Brozovic. Al posto del croato, è probabile che tocchi a Vidal ma Gagliardini e Vecino non sono da escludere. Dumfries, autore del gol decisivo all'andata, è in ballottaggio con Darmian mentre Perisic è confermato a sinistra, "con Gosens che aumenterà ancora il suo minutaggio con l’obiettivo di giocare presto - forse già con la Fiorentina - la prima gara da titolare con l’Inter".