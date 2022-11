Pinamonti: “Esordio con l’Italia? Inaspettato. Lo dedico a Mino Raiola”

Andrea Pinamonti, dopo l'esordio con l'Italia di mercoledì scorso nell'amichevole con l'Albania, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIGC. E di quei primi minuti in Nazionale maggiore ha detto: «È un traguardo che tutte le persone che iniziano a giocare fin da piccolo sognano. Arrivarci in questo momento per me significa tanto, è un motivo di orgoglio e soddisfazione.