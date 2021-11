Sulla scia dei fratelli: Inter, esordio con la Primavera per Esposito III

Il fratello di Salvatore e Sebastiano, attaccante classe 2005, ha debuttato con la maglia della formazione Under 19

L'Inter vince 2-4 sul campo dello Sheriff in Youth League e vede sempre più vicino il passaggio del turno. Una giornata da ricordare in particolar modo per Francesco Pio Esposito, che ha potuto debuttare con la formazione Primavera dopo un inizio di stagione da protagonista con l'Under 17 (8 reti in 7 partite). Attaccante, classe 2005, il fratello di Salvatore e Sebastiano è entrato in campo nei minuti finali, sfiorando subito il gol e rimediando un cartellino giallo. Un bel biglietto da visita per meritarsi la fiducia di Chivu anche nei prossimi mesi.