EL – Esordio con sconfitta per Mourinho: Roma battuta 2-1 dal Ludogorets

Dopo la pesante sconfitta con l'Udinese in campionato, per la Roma arriva un altro ko stavolta in Europa League contro il Ludogorets. Nel primo tempo la squadra di Mourinho va vicino al gol con Mancini che dagli sviluppi di calcio d'angolo colpisce di testa e prende il palo. Nella ripresa i bulgari passano in vantaggio con Cauly che batte Svilar. La Roma attacca e trova il pari all'87esimo con Shomurodov che batte Padt con un colpo di testa. Ma un minuto dopo Nonato riporta in vantaggio il Ludogorets.