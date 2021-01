ESPN – Inter: Eriksen-PSG, Leonardo ha già fatto il suo annuncio sul danese

Il sito inglese ESPN, in un articolo dedicato al PSG ha parlato pure di Eriksen e delle voci che considerano possibile il suo arrivo al club francese. Il canale scrive: “Nei prossimi giorni Pochettino avrà un altro incontro con Leonardo per discutere della finestra di calciomercato di gennaio. «Siamo in contatto diretto e stiamo esaminando tutte le possibilità per quanto riguarda le operazioni di questo mese», ha detto, senza fare nomi. Non voleva parlare di Christian Eriksen quando gli è stato chiesto. Ma alcune fonti hanno rivelato a ESPN che il PSG ha detto all’Inter di non essere interessato al nazionale danese al momento“.

(Fonte: espn.com)