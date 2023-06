Esposito saluta Bari: “Ho un nodo in gola, il pensiero dell’addio mi logora. Sono grato a…”

"Pensare di lasciare da un giorno all’altro questo popolo, questa città, questa tifoseria, il mio gruppo ed i miei amici mi fa venire un nodo in gola. Sono arrivato a Bari in punta di piedi, non conoscendo nessuno, ignaro di quello che potesse accadere in futuro. Mi hanno accolto con estrema semplicità, affetto smisurato e tanti sorrisi. Il pensiero di non rivedere e rivivere più questi momenti mi logora da un paio di giorni. Cercare di spiegare quello che abbiamo vissuto tutti insieme, uniti dal primo giorno, come gruppo sarebbe impossibile. Qualsiasi parola risulterebbe superflua per trasmettere quello che eravamo. Non eravamo un semplice gruppo ma una famiglia in tutti i sensi.