Niente A per il Bari, Esposito: “La peggior sconfitta della mia carriera. I tifosi…”

"Questa è la peggiore sconfitta della mia carriera. Una ferita che sanguina ancora. Non meritavamo questo, non così. Non lo meritavate voi, che ci avete sempre spinto a crederci, che ci avete accompagnato. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi, la volevamo con tutti noi stessi. Stanotte non dormo come non dormirò per le prossime notti. Eravamo a tanto così dal nostro sogno, un sogno di una CITTÀ, un POPOLO, dei TIFOSI SPETTACOLARI, e di un gruppo di ragazzi che la maggior parte di noi (me compreso) è stato scaricato, abbandonato o non ci credeva più nessuno su esso. Noi abbiamo dimostrato chi siamo! Fiero di noi sono stati 6 mesi incredibili! Resterete sempre nel mio cuore"