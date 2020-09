Inter, soddisfazione per Esposito: titolare nell’Italia U21 contro la Slovenia

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, con tante squadre pronte a prenderlo in prestito per permettergli di fare esperienza e, magari, tornare all’Inter per giocarsi un posto da titolare, Sebastiano Esposito e il club nerazzurro possono sorridere e togliersi una bella soddisfazione.

Il giovane attaccante fa il suo debutto da titolare nell’Italia Under 21 che in amichevole affronta la Slovenia in amichevole. Un bel traguardo per un ragazzo che continua la sua crescita. Aspettando un roseo futuro.