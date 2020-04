Intervenuto in collegamento con Sky Sport nell’ambito di “La Giovine Italia”, Sebastiano Esposito ha speso parole importanti per l’Inter, la società che lo sta calcisticamente crescendo e che lo ha fatto esordire nel calcio dei grandi. Ecco le sue parole:

“Sono fortunato a essere in una società gloriosa, che ti aiuta tanto nei momenti difficili. Ai giovani come me dico di non mollare mai e di inseguire i propri sogni. Ora, però, stiamo a casa“.

(Fonte: Sky Sport)