Caso Esposito. Giuffredi: “Autorizzato dall’Anderlecht a tornare in Italia”

Il rientro in Italia di Sebastiano Esposito ha fatto molto parlare. Robin Veldman, tecnico dell'Anderlecht, ha parlato di azione non autorizzzata. Mario Giuffredi, nuovo agente dell'attaccante di scuola Inter, ha detto la sua versione dei fatti ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Io personalmente ho ricevuto autorizzazione dai dirigente dell'Anderlecht a far rientrare Sebastiano Esposito un giorno prima. Non è mia abitudine fare polemiche, fossero passati messaggi sbagliati sarebbe stato mio compito tutelare un giovane professionista che, a prescindere dalle scelte dell'allenatore, ha sempre mantenuto un comportamento altamente professionale, quindi mi sembrava doveroso chiarire la vicenda".