Esposito: “Sono qui per fare grandi cose, voglio riportare in alto il Basilea”

L'attaccante classe 2002 è stato ceduto dall'Inter al club svizzero in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto

La prossima tappa del percorso di crescita di Sebastiano Esposito sarà a Basilea: l'attaccante dell'Inter, dopo una stagione in prestito in Serie B tra Spal e Venezia, il prossimo anno si confronterà con il campionato svizzero. Il talentuoso classe 2002 si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Mi chiamo Sebastiano Esposito, ho 19 anni e faccio l'attaccante. In campo mi piace molto giocare con la palla, ma se c'è da attaccare la profondità la attacco. Mi piace molto dialogare con gli altri attaccanti. Fuori dal campo penso di essere un ragazzo positivo, solare, mi piace molto ridere. Il motivo per cui sono qui? Voglio fare grandi cose, e penso che questo club debba tornare in alto. Negli ultimi anni non è andato molto bene, ma spero e penso che quest'anno possiamo fare grandi cose".