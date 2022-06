Vega: “Esposito deve migliorare, ma farà innamorare i tifosi dell’Anderlecht”

L'ex difensore svizzero parla così dell'attaccante dell'Inter classe 2002, destinato a trasferirsi in Belgio

Fabio Alampi

Ramon Vega, ex difensore svizzero, in un'intervista concessa al quotidiano belga Walfoot ha parlato di Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter classe 2002 destinato a trasferirsi in prestito all'Anderlecht: "Seguo molto il calcio svizzero ed Esposito non è affatto male, è un buon giocatore. Ha fatto un buon lavoro a Basilea. Ha una grande grinta e una grande tecnica, ma ha bisogno di migliorare tatticamente. Penso che sia lì che deve migliorare, fare di più quando l'altra squadra ha la palla. A volte Esposito gira a vuoto, senza efficienza. Ha bisogno di essere più concentrato".

"Solo 6 gol in 23 partite? Sì, ma se diventa più efficiente nel suo gioco senza palla, segnerà anche più gol. Ha grandi qualità con la palla, ma tatticamente non basta. Deve occupare meglio lo spazio, per esempio. Se Esposito impara e smette di correre a vuoto, segnerà immediatamente più gol. Attaccante centrale o seconda punta? Buona domanda. Nessuno sa ancora dove sia più efficace. Attualmente, non è un grande marcatore, come dimostrano i suoi 6 gol della scorsa stagione. Ma ha anche una buona qualità di passaggio".

"Penso che sia una buona scelta per lui andare all'Anderlecht perché è un grande club, come il Basilea. Tuttavia, penso che possa svilupparsi ancora di più lì che in Svizzera. Ha tutto per far innamorare i tifosi dell'Anderlecht. Secondo me, non c'è una grande differenza tra il campionato belga e quello svizzero. L'Anderlecht è un buon passo successivo per la sua carriera. Ora Esposito deve fare il passo successivo, iniziare a fare la differenza con i gol e vincere le partite per il suo club. Ha molto da dimostrare, ma sono convinto che i tifosi belgi vedranno un grande giocatore".