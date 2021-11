Esposito: “Inter-Napoli, partita dura. Insigne? Non do colpe, spero che…”

Salvatore Esposito, grande protagonista in Gomorra, ha parlato in vista del big match della 13a giornata tra Inter e Napoli

“Non conosco le dinamiche del suo contratto, non so che scelta farà. So quello che spero io, che sperano tanti tifosi. Vale a dire che alla fine De Laurentiis e Insigne trovino un accordo, riescano a far sì che Lorenzo, un figlio di Napoli, il capitano, riesca a concludere la sua carriera in azzurro. A me non piace dare delle colpe, non piace attribuire ragione o torto a qualcuno. Però penso che tutti dovrebbero pensare solo ed esclusivamente al bene del Napoli”.