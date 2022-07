Esposito prende in giro Lukaku e lui replica: “Pezzo di m*, fai vincere l’Anderlecht”

Sbarco sul pianeta Anderlecht per Sebastiano Esposito che si è ritrovato davanti una gigantografia di Romelu Lukaku. Lui ha esordito con il club belga e da quelle parti è una leggenda. Per il giovane giocatore di proprietà dell'Inter, che si è trasferito in prestito, Big Rom è un amico, ed è un mito. Gli aveva anche lasciato battere un rigore una volta. E i due si sono rincrociati al Coni, nel giorno in cui entrambi hanno sostenuto gli esami per ottenere l'idoneità sportiva.