Esposito: “Porterò l’Inter sempre con me. Conte e Lukaku mi hanno detto di…”

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla Spal, Sebastiano Esposito, ex centravanti dell’Inter ora in prestito agli emiliani, ha svelato così un retroscena sui nerazzurri: “Conte e Lukaku mi hanno detto di far vedere quanto valgo e di divertirmi. Soprattutto il mister mi ha dato un sacco di consigli sia tattici che umani. Romelu invece mi ha detto di dare sempre il massimo in campo, perché solo così si raggiungono gli obiettivi. Porterò sempre con me i colori nerazzurri”.

(TMW)