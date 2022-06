GdS – Inter, Esposito sulla scia di Pinamonti: “Empoli giardino di crescita”

Sulla scia di Andrea Pinamonti. Oggi La Gazzetta dello Sport in un focus sui giovani dell’Under 21 si sofferma su Sebastiano Esposito

Sulla scia di Andrea Pinamonti. Oggi La Gazzetta dello Sport in un focus sui giovani dell’Under 21 si sofferma su Sebastiano Esposito , di rientro all’Inter dopo il prestito al Basilea. Ma solo di passaggio, visto che lo attende un nuovo prestito per trovare continuità.

"Merce preziosa, quella del gol. E qui l’Under 21 - ma diremmo tutto il calcio italiano - qualche problema ce l’ha. A Seba però i colpi non mancano. Deve migliorare? Sicuramente. Ma è giovanissimo - classe 2002 - e forse proprio per questo suscita l’interesse dell’Empoli. Da quelle partite si è già fatto valere Pinamonti: è un bel giardino in cui essere coltivati. E chi gioca, poi, dimostra quel che vale. Si è visto con l’Under 21”, si legge.