Esposito: “Sogno l’Inter. Nerazzurri più completi. Lautaro fortissimo. Satriano…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante parla del reparto d'attacco di Inzaghi e svela il suo sogno

Gianni Pampinella

Dopo l'esperienza non esaltante in Serie B, Sebastiano Esposito sta spiccando il volo nel Basilea. I numeri parlano per il giovane attaccante di proprietà dell'Inter: 4 reti e 4 assist nelle prime 12 apparizioni. "Non è una novità che il mio sogno sia giocare a San Siro con la maglia dell'Inter", dichiara Esposito alla Gazzetta dello Sport.

Come vede l'attacco nerazzurro di quest’anno? Senza Lukaku, ma con Dzeko e Correa…

Lukaku è un grande campione, ma a livello numerico l'Inter si è rinforzata. Anche Dimarco è stato un grande acquisto. L'anno scorso l'Inter ha dominato dimostrando di avere l’attacco più forte, questo è un altro anno e sarà più difficile confermarsi. Ma sono più completi, possono pensare di lottare anche in Champions. Senza dubbio c'è più abbondanza, Inzaghi ha praticamente due squadre. Lautaro è fortissimo e non è un caso che sia anche titolare nell’Argentina. Oltre tutto, ha ancora un potenziale enorme e può diventare ancora più forte. Mi piace tantissimo anche Alexis (Sanchez), nessuno è come lui nell'uno contro uno. Diciamo che all'Inter avevo dei discreti modelli da cui imparare. A questi si sono aggiunti Dzeko e Correa, due che tecnicamente non si discutono. Senza contare il feeling tra Lautaro e il Tucu alimentato nella Seleccion".

Inzaghi ha preferito puntare su Satriano. Crede che avrebbe potuto essere lei la punta di scorta?

"Credo che le cose siano andate nel miglior modo possibile nell'interesse di tutti. Il prestito è una tappa normale del mio percorso di crescita, perché ho bisogno di giocare e di crescere. Martin è un grande ragazzo e per lui è meglio così, io sono contento di poter giocare con continuità. Quando si è presentato il Basilea non ho esitato e deciso in accordo con la società".

(Gazzetta dello Sport)