Esposito: “Spalletti grandissimo allenatore. A noi diceva sempre che voleva…”

Le parole dell'ex calciatore: "Per me Luciano è un grandissimo allenatore e quasi un fratello. Per me è un tecnico da Napoli o Fiorentina"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW, Carmine Esposito, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato così di Luciano Spalletti e del suo futuro: "Per me Luciano è un grandissimo allenatore e quasi un fratello. Pr me è un tecnico da Napoli o Fiorentina. Nella sua toscanità ha un po' di napoletano, è una persona molto caliente che ha bisogno anche del contatto con la gente. Se anche a Firenze cambiamo un po' di situazioni lo vedrei bene lì, come pure Sarri. Forse però Firenze è più adatta a Luciano. A noi diceva sempre che voleva chiudere la carriera nella Fiorentina"