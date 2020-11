Inter, Esposito titolare con la Spal nel successo di misura sulla Reggina

Maglia da titolare per Sebastiano Esposito nella sfida valida per il sesto turno di Serie B. L’attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è stato schierato nell’undici di partenza nella sfida tra gli estensi e la Reggina.

Esposito è stato sostituito al 70′ e ha lasciato il posto a Moro. Per la cronaca, la squadra di Marino ha battuto 1-0 gli amaranto grazie a un gol di Castro al 31′ del primo tempo. La Reggina è rimasta in 10 al 23′ del primo tempo per l’espulsione di Menez e ha fallito un rigore al 61′ con Denis.