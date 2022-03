Social / Esposito torna al gol dopo più di 6 mesi: “Morale e ancora più fame”

L'attaccante di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito al Basilea, ha segnato la sua prima rete europea

Prima rete europea per Sebastiano Esposito, che ha realizzato il gol della speranza per il Basilea nella sconfitta per 2-1 rimediata sul campo del Marsiglia nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Una vera e propria liberazione per il gioiellino classe 2002, che non segnava dal lontano 29 agosto. Un digiuno lungo più di 6 mesi, durante i quali non sono mancate le polemiche e le difficoltà. L'attaccante di scuola Inter ha manifestato tutta la sua gioia con un post su Instagram: "Sconfitta di misura che ci permette di tenere i giochi aperti e di giocarci la qualificazione in casa nostra con i nostri tifosi. Prestazione di tanto sacrificio incoronata con il gol che mi porta morale e ancora più fame".